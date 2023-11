Onu: 'Sproporzionato l'intervento su Jabalia'. L'Israele rischia l'accusa per crimini di guerra

Le bombe hanno colpito il campo di Jabalia per la seconda volta in due giorni, polverizzando gli edifici e, secondo il ministero della Sanità diretto da Hamas, uccidendo decine di persone. Israele ha affermato che i suoi aerei da combattimento hanno effettuato l'attacco, prendendo di mira "un complesso di comando e controllo di Hamas" ed "eliminando" un numero indefinito di militanti.più di 11.

, quando uomini armati di Hamas hanno fatto irruzione in Israele uccidendo 1.400 persone, tra cui molti civili uccisi a sangue freddo. Molte nazioni hanno sostenuto il diritto di Israele di reagire contro Hamas, ma con l'aumento del numero dei civili sono aumentate anche le critiche alle tattiche israeliane.finora sono stati uccisi 8.796 abitanti di Gaza, soprattutto donne e bambini

. Interi quartieri di Gaza sono stati rasi al suolo. Martedi' le forze israeliane avevano già colpito il campo di Jabalia, uccidendo almeno 47 persone.Joe Biden si è detto favorevole a una "pausa" per consentire ai "prigionieri" di lasciare l'enclave

. Il presidente degli Stati Uniti, candidato per un secondo mandato, stava parlando a un evento di raccolta fondi quando un membro del pubblico ha gridato: "Come tuo rabbino, ti chiedo di chiedere immediatamente un cessate il fuoco". "Penso che abbiamo bisogno di una pausa. Una pausa significa dare tempo per far uscire i prigionieri", ha detto.

