Onu, in Congo 6,9 milioni sfollati interni, 'numeri mai visti'

- GINEVRA, 30 OTT - Un numero record di almeno 6,9 milioni di persone sono state costrette a lasciare le proprie case per essere sfollate per il conflitto in atto nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) tra i ribelli del Mouvement de 23 Marzo (M23) e le milizie fedeli al governo, segnala l'Onu. Un conflitto che si è intensificato dall'inizio di ottobre nella provincia orientale del Nord Kivu, in particolare a nord della capitale provinciale Goma.

"Con il conflitto in corso e l'escalation di violenza, la Rdc si trova ad affrontare una delle più grandi crisi umanitarie e di sfollamento interno al mondo", denuncia in un comunicato stampa l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Iom), agenzia delle Nazioni Unite.

L'M23, che dal 2021 ha conquistato aree del territorio nella parte orientale della Rdc, è una delle numerose milizie che dominano gran parte della regione nonostante la presenza di forze di pace internazionali. L'Oim ha segnalato che nell'ottobre 2023 circa 5,6 milioni di sfollati interni vivevano nelle province orientali del Nord Kivu, del Sud Kivu, dell'Ituri e del Tanganica. Nel Nord Kivu fino a un milione di persone sono state sfollate a causa del conflitto in corso. headtopics.com

"Per decenni, il popolo congolese ha vissuto una tempesta di crisi", ha rilevato Fabien Sambussy, capo missione dell'Oim nella Rdc:"La più recente escalation del conflitto ha sradicato più persone in meno tempo come raramente si era visto prima.Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Record di sfollati interni nella Repubblica Democratica del CongoIl numero degli sfollati interni nella Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto la cifra record di 6,9 milioni di persone, soprattutto a causa dell’aumento delle violenze nell’est del paese, hanno affermato le Nazioni Unite. Leggi Leggi di più ⮕

Roma ko contro l'Inter, l'ed. romana de La Repubblica in apertura: ' Champions lontana'Il ritorno a San Siro di Lukaku non è andato come si auguravano i tifosi della Roma. A Milano è arrivata una sconfitta pesante per i giallorossi, messi ko dall'Inter ed ora sempre più lontani dalla Leggi di più ⮕

Premierato all'ultimo miglio, Meloni: 'e' Terza Repubblica'Lunedi' vertice di maggioranza su ddl, poi venerdi' testo in Cdm (ANSA) Leggi di più ⮕

'I Giorni della Ricerca', cerimonia di celebrazione con il presidente della Repubblica Mattarella(ANSA) Leggi di più ⮕

Sondaggio Demos su Repubblica: gli italiani vogliono l'elezione diretta del premierMentre il governo di Giorgia Meloni lavora al pacchetto di misure sulle riforme costituzionali da portare in Consiglio dei ministri, un sondag... Leggi di più ⮕

Meloni: 'Con la riforma costituzionale porteremo l'Italia nella Terza Repubblica'Giorgia Meloni ha indirizzato un messaggio di saluto al convegno della Dc che si svolge a Saint Vincent. Leggi di più ⮕