Onu approva risoluzione per tregua a Gaza. Israele, 'un'infamia'

L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato la bozza di risoluzione presentata dalla Giordania a nome degli Stati arabi che si concentra sulla tregua a Gaza, garantendo l'ingresso degli aiuti e impedendo lo sfollamento forzato. Il testo, che non ha valore vincolante, ha ottenuto 120 voti a favore, 14 contrari (tra cui gli Usa e Israele) e 45 astenuti (tra cui l'Italia).

"Oggi è un giorno che passerà alla storia nell'infamia, un giorno buio per l'Onu, che non ha più un briciolo di rilevanza o legittimità", ha tuonato l'ambasciatore israeliano Gilad Erdan. Hamas ha accolto con favore la risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu che chiede una"tregua umanitaria" nella Striscia chiedendone l'immediata attuazione e l'invio urgente di aiuti.

La risoluzione era stata ostacolata dagli Stati Uniti che avevano più volte segnalato che il testo della bozza non conteneva le parole"Hamas" e"ostaggi". Bocciato l'emendamento presentato dal Canada con il quale Ottawa voleva aggiungere al testo una condanna diretta dell'attacco dei miliziani. headtopics.com

Nonostante la maggioranza che si è espressa con 88 Paesi a favore, l'emendamento non è passato perché non ha raggiunto i due terzi dei sì. Per motivi analoghi a quelli degli Usa, che hanno votato contro la risoluzione per la tregua, l' Italia si è astenuta.

"Manca la condanna inequivocabile degli attacchi di Hamas a Israele, manca il riconoscimento del diritto di difendersi di ogni Stato sotto attacco, in questo caso Israele, e non menziona la richiesta del rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi del 7 ottobre", ha detto l'ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente italiano all'Onu. headtopics.com

