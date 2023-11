Ons Jabeur dona ai palestinesi il suo premio in denaro delle WTA Finals

- ha dichiarato la tunisina, numero 7 del ranking WTA -. È molto brutto veder morire bambini ogni giorno. Mi spezza il cuore.Questa vittoria non mi rende felice. Mi spiace, so che dovremmo parlare di tennis, ma è frustrante vedere certe immagini ogni giorno.

"Cerco di stare il meno possibile sui social media, ma è molto difficile. Ogni giorno mi imbatto in video e foto orribili, che non mi aiutano a dormire o a recuperare nella maniera che vorrei.. Forse posso dare un piccolo aiuto donando una parte del mio premio, anche se so che, alle persone che vivono la guerra, i soldi interessano poco. Auguro a tutti pace e libertà".

Jabeur affronterà Iga Swiatek, numero 2 al mondo, nell'ultimo match della fase a gironi. Alla tunisina serve una vittoria per potersi qualificare alle semifinali.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUROSPORT_IT: ATP Finals, Tsitsipas e Zverev qualificati: rimane solo un posto per TorinoATP FINALS - Con le rispettive vittorie su Felix Auger-Aliassime e Ugo Humbert, il greco e il tedesco guadagnano i punti decisivi per la race e saranno a Torino

Fonte: Eurosport_IT | Leggi di più ⮕

TUTTOSPORT: Nitto ATP Finals, Ruud si arrende: ko a Parigi, niente TorinoA Torino non ci sarà il norvegese che cade ai sedicesimi contro l'argentino Cerundolo nell'ultimo Masters 1000 della stagione

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕

TUTTOSPORT: Sinner per l'impresa Triplete mai riuscita: Parigi, Atp Finals, Coppa DavisDopo il successo a Vienna, punta a Parigi-Bercy e Torino: dal 2000 a oggi, solo in quattro hanno centrato l’accoppiata. Poi focus sulla Davis

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕

TUTTOSPORT: Sinner, dopo Vienna Parigi e le Finals? Il Triplete fa sognare i bookieMomento d'oro per il tennista altoatesino che scatena i bookmaker, ecco le tipologie di scommessa che vedono protagonista il numero 4 del Ranking

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕

TUTTOSPORT: Sinner: 'Sogno Slam nel 2024. Nitto ATP Finals? Voglio arrivare in fondo'Le parole del tennista azzurro: 'Torino sarà un appuntamento molto importante per me'

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕

EUROSPORT_IT: Sinner: 'Entusiasta per le ATP Finals a Torino, non vedo l'ora di vedere andrà. Sarà speciale'MASTERS 1000 PARIGI-BERCY - Alla vigilia dell'esordio all'ultimo Masters 1000 della stagione, Jannik Sinner con la nostra Alizè Lim racconta l'emozione e l'attesa per il ritorno alle ATP Finals dove giocherà in casa e tornerà dopo 2 anni dal debutto come sostituto dell'infortunato Berrettini: 'Ci arrivo con uno stato diverso e non vedo l'ora ma...

Fonte: Eurosport_IT | Leggi di più ⮕