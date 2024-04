Onco Hair: Parrucche personalizzate per donne in chemioterapia

Onco Hair è il progetto che dona i capelli alle donne che stanno affrontando la chemioterapia per carcinoma alla mammella. L'iniziativa è promossa dall'Associazione per il Policlinico Onlus, Fondazione Cariplo e CRLAB. Questa parrucca è una protesi altamente personalizzata, unica al mondo e realizzata all’interno dei laboratori CRLAB di Zola Predosa, nel bolognese.

Viene creata utilizzando capelli umani, non trattati, inseriti a mano uno alla volta in una sottile membrana polimerica biocompatibile coperta da brevetto

