Omicidio-suicidio in un residence di campagna a Lonato del Garda

Li hanno trovati in un lago di sangue, con le vene dei polsi tagliate. Poco distanti l'uno dall'altra, stesi sul pavimento del bagno. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio. Cristian Catalano, 49 anni, avrebbe- una donna di 45 anni di nazionalità cinese che abiterebbe sul Garda - e poi si sarebbe tolto la vita tagliandosi le vene.

Tutto questo all'interno di un appartamento su due piani in un residence di campagna alla Madonna della Scoperta di Lonato del Garda (Brescia), proprio a fianco del santuario, in un'ampia corte dove abitano diverse famiglie (ma nessuno di loro avrebbe visto o sentito nulla). Il delitto si sarebbe consumato nella notte tra Pasquetta e martedì 2 aprile. Nel tardo pomeriggio di martedì il ritrovamento dei cadaveri. Nessun segno di violenza o ferite da difesa sui corpi, secondo un primo esame del medico legale intervenuto sul post

