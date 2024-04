Omicidio di Giulia Tramontano: le ferite suggeriscono un attacco alle spalle

La richiesta, approvata da pubblica accusa e difesa, è stata accolta parzialmente: solo per la sola proiezione delle immagini del corpo e per l’esame del medico legale Galante. Il pubblico è rientrato in aula per l’esame dei consulenti, Nicola Galante e Andrea Gentilomo, che hanno raccontato come è morta la 29enne. Giulia Tramontano è stata colpita con 37 coltellate. L'assassino l'ha aggredita alle spalle e lei non ha potuto urlare perché una delle coltellate l'ha ferita alla laringe.

Due in particolare sono state le lesioni mortali: alla carotide destra e alla vena succlavia sinistra. La morte è avvenuta per «una massiva emorragia acuta». Proprio la posizione delle ferite, soprattutto tra collo, parte alta del torace e dorso, fa pensare a un attacco alle spalle. Andrea Gentilomo ha spiegato che è «personalmente plausibile parlare di una aggressione avvenuta da tergo»

Omicidio Giulia Tramontano Ferite Attacco Alle Spalle

