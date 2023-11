Omicidio di Giulia Cecchettin: il presunto assassino sarà estradato in Italia

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 20 novembre 2023.. Giulia Cecchettin è stata massacrata da una ventina di fendenti la sera stessa in cui ha provato a fuggire dall'ex fidanzato. Quando Filippo Turetta è passato dalle violenze psicologiche a quelle fisiche. Sarebbe uscito di casa con un coltello (trovato un coltello spezzato nel canalone in cui aveva gettato il cadavere, potrebbe essere l'arma del delitto).

Oggi sarà trasferito. L'estradizione in Italia tra pochi giorni. La premeditazione farà pendere il piatto verso l'ergastolo o i 30 anni di carcere. Aveva fatto ricerche online per kit di sopravvivenza e mappe dei sentieri di montagna in Tirolo. Il fatto che sia stato fermato solo perché con l'auto ormai in riserva parla di un soggetto disorganizzato, ma ciò non esclude affatto la premeditazione. Il padre della vittima: "Ragazze denunciate





🏆 11. Today_it » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Giulia Cecchettin scomparsa, la famiglia convocata dai carabinieri: papà e fratelli in casermaSvolta nel caso di Giulia Cecchettin? La sorella, il fratello e il padre della ragazza scomparsa...

Fonte: leggoit - 🏆 11. / 72,072 Leggi di più »

Scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: il padre consegna il computer della figlia ai carabinieriÈ il quarto giorno d'attesa per i familiari di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni spariti da Vigonovo (Venezia) dopo essere andati a mangiare un hamburger in un centro commerciale, a bordo della Fiat Grande Punto nera di lui. La sorella, il fratello e il padre di Giulia sono stati convocati alcuni minuti fa nella caserma dei carabinieri a Vigonovo, che dista pochi metri dalla casa della famiglia. "Non c'è nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i carabinieri, tracciando il quadro più completo possibile", ha detto ai giornalisti il padre di Giulia. Secondo alcune indiscrezioni, che l'uomo non ha confermato né smentito, Gino Cecchettin avrebbe consegnato ai militari il computer della figlia. "Sto aiutando in tutti i modi i carabinieri a dare le informazioni che a loro servono. Altri elementi a me non li hanno dati. Giulia deve tornare, altro non ho da dire"

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 11. / 72,072 Leggi di più »

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi: perché le ricerche si stanno concentrando nel lago di BarcisIn campo squadre di ricerca, cani molecolari e sommozzatori. Gli inquirenti hanno individuato due anomalie nei tempi di percorrenza della Punto nera del 22enne...

Fonte: romatoday - 🏆 11. / 72,072 Leggi di più »

Giulia Cecchettin scomparsa e le accuse all’ex fidanzato, una settimana di ricerche e indiziGiulia Cecchettin scomparsa e le accuse all’ex fidanzato, una settimana di ricerche e indizi. Il video dell’aggressione, auto e capelli: le tracce

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 11. / 72,072 Leggi di più »

Il cadavere di Giulia Cecchettin è stato trovato vicino al lago di BarcisIl corpo è stato rinvenuto in un canalone tra lo specchio d'acqua e Piancavallo, in provincia di Pordenone. Ora le ricerche si concentrano su...

Fonte: Today_it - 🏆 11. / 72,072 Leggi di più »

La storia di Giulia Cecchettin e Filippo TurettaGiulia Cecchettin e Filippo Turetta si erano conosciuti all'Università di Padova. La loro relazione è terminata dopo la morte della madre di Giulia. Giulia ha continuato a studiare e ha superato tutti gli esami fino alla laurea.

Fonte: TgLa7 - 🏆 11. / 72,072 Leggi di più »