Omicidi in famiglia,via divieto assoluto di diminuire pena

Anche nei processi per omicidio commesso nei confronti di una persona familiare o convivente il giudice deve avere la possibilità di valutare caso per caso se diminuire la pena in presenza della circostanza attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche.

Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza n. 197, con la quale è stato dichiarato incostituzionale l'ultimo comma dell'art. 577 del codice penale, introdotto dal Codice rosso. La norma vietava eccezionalmente al giudice di dichiarare prevalenti le due attenuanti rispetto all'aggravante dei rapporti familiari tra autore e vittima dell'omicidio.

La questione era stata sollevata da due ordinanze della Corte d'assise d'appello di Torino e da un'ordinanza della Corte d'assise di Cagliari. La Corte d'assise d'appello di Torino sta procedendo nei confronti di Alex , che a 18 anni nel 2020 a Collegno (Torino) tolse la vita al padre per proteggere la madre nel corso dell'ennesimo litigio. headtopics.com

Bolzano, coppia scomparsa: Benno Neumair confessa omicidiBenno Neumair ha confessato l'uccisione dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli. La coppia... Leggi di più ⮕

Omicidi in serie - Film (1996)Copycat - Omicidi in serie è un film di genere thriller del 1996, diretto da Jon Amiel, con Sigourney Weaver e Holly Hunter. Durata 123 minuti. Distribuito da Warner Bros - Warner Home Video (Gli Scudi). Leggi di più ⮕

Serie C, i risultati della sera: ok il Pontedera, vincono anche Taranto e MonopoliSi sono concluse pochi minuti fa le partite della sera di Serie C, in campo con i gironi B e C. Nel Girone B vince il Pontedera, che batte 2-1 la Lucchese, mentre la Fermana ferma sul pari l'Ancona. V Leggi di più ⮕

Formula 1, GP Messico: partenze non buone della Ferrari, anche Vasseur vuole capireIl commento di Carlo Vanzini del GP del Messico. VIDEO Leggi di più ⮕

Nascono pochi bambini, nei piccoli paesi della provincia di Frosinone ora chiudono anche le scuoleInsieme alle culle si svuotano anche le aule e le scuole scompaio, soprattutto nei piccoli paesi... Leggi di più ⮕

Nel cortocircuito della sinistra italiana c’è finito anche Zerocalcare: io la penso così'Caro Zero, lasciatelo dire da un arabo: o i morti arabi li mettiamo sullo stesso piano o vacci a sto Lucca Comics!'. L'opinione di Shady Hamadi Leggi di più ⮕