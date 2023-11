Omicidi in famiglia, la Consulta aiuta Alex Pompa e Agostina Barbieri: incostituzionale la norma del Codice R…

Anche nei processi per omicidio commesso nei confronti di una persona familiare o convivente il giudice deve avere la possibilità di valutare caso per caso se diminuire la pena in presenza della circostanza attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche. Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza n. 197, con la quale è stato dichiarato incostituzionale l'ultimo comma dell'art. 577 del codice penale, introdotto dal Codice rosso.

La corte cagliaritana, infine, sta procedendo nei confronti di un uomo, sessantasettenne al momento del fatto, accusato di avere ucciso la moglie sessantenne, in un momento di esasperazione provocato dai continui comportamenti aggressivi della vittima, alcolista e affetta da patologie psichiatriche.

Bolzano, coppia scomparsa: Benno Neumair confessa omicidiBenno Neumair ha confessato l'uccisione dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli. La coppia... Leggi di più ⮕

Omicidi in serie - Film (1996)Copycat - Omicidi in serie è un film di genere thriller del 1996, diretto da Jon Amiel, con Sigourney Weaver e Holly Hunter. Durata 123 minuti. Distribuito da Warner Bros - Warner Home Video (Gli Scudi). Leggi di più ⮕

Omicidi in famiglia,via divieto assoluto di diminuire penaAnche nei processi per omicidio commesso nei confronti di una persona familiare o convivente il giudice deve avere la possibilità di valutare caso per caso se diminuire la pena in presenza della circostanza attenuante della provocazione e delle attenuanti ... Leggi di più ⮕

Meloni alla conquista della Consulta: la tentazione di candidare NordioLa premier vorrebbe un suo nome alla Corte Costituzionale. In pole il suo consulente per le riforme Francesco Saverio Marini ma cresce l’ipotesi del Guardasigi… Leggi di più ⮕

Thuram strega Del Piero. Il siparietto con Bergomi sull'Inter favorita scudettoAlex stregato da Marcus Thuram Leggi di più ⮕

Tale e Quale Show, Lorenzo Licitra è il vincitore della quinta puntataCon una travolgente e commovente interpretazione di Alex Baroni, Lorenzo Licitra è il... Leggi di più ⮕