Ombre kazake sulla chiusura del Camineto, il ristorante dei vip di Cortina

Quasi un simbolo dellain tutti gli anni della sua storia, anche quando la crisi mordeva duro, non ha mai visto tramontare la sua stella.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILMESSAGGEROIT: Cortina, chiude El Camineto: affitto non rinnovato al ristorante dei vip (conosciuto anche come Il Meloncino)Nel ponte di Ognissanti una spruzzata di neve ha imbiancato le vette che circondano Cortina. Ma...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Cortina, chiude El Camineto: il ristorante dei vip da Malagò a Ilary Blasi, da Polegato a Della ValleL'immobile sarebbe stato acquistato dal magnate kazako Andrey Alexandrovich Toporov, potrebbe trasformarsi in hotel di lusso con Spa e chef stellato

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Milano-Cortina, così il deficit finisce sui colossi dello StatoMeloni chiama, Eni e Fs in soccorso con 90 mln. Attesi contratti per 280 mln, nel 2022 incassati soltanto 49. Anche Enel e Poste in trattativa. Così però i contribuenti dovranno pagare due volte

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Vino: si chiude la vendemmia 2023, tra luci e ombre il bilancio dei ConsorziUn'annata particolare con il cambiamento climatico a farla da padrone

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Roma, chiuso ristorante senza autorizzazioni e con lavoratori in neroNon aveva il registratore di cassa, niente licenza, niente autorizzazioni sanitarie, non pagava...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Sanità, Fedriga: 'Stop a numero chiuso Medicina spopolerà facoltà infermieristiche''Il fondo sanitario nazionale per adesso è stato aumentato. Tuttavia ci sono molti nodi da risolvere, dovuti a scelte ventennali sbagliate. Ma vanno risolti sempre con responsabilità. Ad esemio, sappiamo che c'è carenza di medici. E' stato infatti aumentata la possibilità di accesso ai corsi per le professioni sanitarie.

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕