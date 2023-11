Oltre il danno la beffa: l’infortunio gli fa perdere il posto da titolare

Infortunio che rischia di rappresentare un bel problema per il giocatore; ora la sua futura titolarità è in forte dubbio, match valido per la decima giornata di, infatti, vogliono il successo in chiavementre i padroni di casa cercano il terzo risultato utile consecutivo. Gli uomini die la bella vittoria in casa dellaInfortunio (LaPresse) – Calciomercato.It

Cambio di rotta abbastanza importante rispetto all’avvio, complicato, di stagione; l’Empoli, però, ha bisogno di mettere in tasca altri punti in modo da risalire la classifica e mettere una buona distanza rispetto alle dirette concorrenti. Vincere contro l’Atalanta non sarà per niente semplice nonostante la squadra ha dimostrato di potersi giocare le proprie chance anche con avversari, sulla carta, superiori.

Per arrivare al novantesimo con un risultato positivo servirà la partita perfetta anche se Andreazzoli non potrà contare su quello che, probabilmente, è il giocatore più importante della rosa. Stiamo parlando di, indisponibile per infortunio. Un problema non di poco conto considerando le qualità del giocatore e la sua abilità di essere pericoloso negli ultimi venticinque metri. headtopics.com

DIRETTA Napoli-Milan, la conferenza di GarciaCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Gaza, «colpiti oltre 250 obiettivi di Hamas, inclusa una rete di tunnel»(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2023 L’IDF ha colpito oltre 250 obiettivi di Hamas, inclusa... Leggi di più ⮕

Caso scommesse, Casini preoccupato: “Un fenomeno che continua”Calciomercato e altro Leggi di più ⮕

Lecce-Torino, tutte le big li osservano: a giugno parte l’assaltoCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Napoli-Milan, la conferenza di Pioli: seguila LIVECalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Addio a gennaio e Juve alla finestra: Giuntoli pronto all’affondoCalciomercato e altro Leggi di più ⮕