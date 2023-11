Olivier Giroud diventa portiere nel videogioco EA Sports FC

Olivier Giroud portiere? Ora è giocabile anche nei videogiochi e in particolare su EA Sports FC con la carta dell'attaccante rossonero che si trasforma in portiere inserita nel TOTW Team Of The Week di questa settimana. Valutazione? 84, per un "portiere d'emergenza" non male. Eccola insieme a tutte le altre carte TOTW della settimana 4

.8 Per quello che riguarda Muntari come tutti i beelanelli fai finta di non ricordare che nella stessa partita è stato annullato un gol regolare a Matri, non è stato espulso Mexes e non è stato dato un rigore netto alla Juve...Il sindaco di Firenze: 'Non è previsto il rinvio di Fiorentina-Juve, ma le previsioni non sono buone' Il sindaco di Firenze: 'Non è previsto il rinvio di Fiorentina-Juve, ma le previsioni non sono buone'Pioli ridimensiona Ibra: la verità sul ritorno delle svedeseMarotta: 'Per il rinnovo di Lautaro non c'è fretta. Ottimi rapporti per Colpani. Il futuro di Zhang...'La mamma di Rabiot gela la Juve: 'Rinnovo? Troppo presto. Con Sarri voleva l'addio, qui per Allegri'Accedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com

:

CMDOTCOM: Milan, da Maignan a Giroud: il punto sui rinnoviLa dirigenza del Milan è in continuo e costante lavoro. Tanti i temi sul taccuino di Giorgio Furlani che, insieme a Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio, sta valutando la lista degli obiettivi

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: 11^ di Serie A, le ultime LIVE: Giroud riposa, c'è Jovic dal 1'Esaurito il programma dei sedicesimi di Coppa Italia, le squadre di Serie A tornano a tuffarsi nel campionato, con le big che hanno finalmente goduto di una settimana tipo, preziosa per preparare i pr

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Le probabili formazioni di Milan-Udinese: Giroud può riposare, c'è Jovic dal 1'Esaurito il programma dei sedicesimi di Coppa Italia, le squadre di Serie A tornano a tuffarsi nel campionato, con le big che hanno finalmente goduto di una settimana tipo, preziosa per preparare i pr

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Le probabili formazioni di Milan-Udinese: Giroud con Jovic, Pereyra confermatoEsaurito il programma dei sedicesimi di Coppa Italia, le squadre di Serie A tornano a tuffarsi nel campionato, con le big che hanno finalmente goduto di una settimana tipo, preziosa per preparare i pr

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: 11^ di Serie A, le ultime LIVE: Giroud dal 1' insieme a JovicEsaurito il programma dei sedicesimi di Coppa Italia, le squadre di Serie A tornano a tuffarsi nel campionato, con le big che hanno finalmente goduto di una settimana tipo, preziosa per preparare i pr

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Verso Milan-Udinese, Pioli cambia idea: Giroud con uno tra Jovic e Okafor. Musah esternoTra infortuni e PSG, il Milan domani sera deve tornare a vincere contro l’Udinese, ma mister Stefano Pioli deve anche gestire le risorse e le forze considerando l’impegno di martedì in Champions

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »