Olimpia Milano tritura la Reyer Venezia in campionato

Dopo l’Efes, la Reyer Venezia in campionato: l’Olimpia Milano dà seguito alla vittoria di Eurolega triturando dopo i turchi anche l’ex capolista Reyer Venezia, tenuta a 72 punti e costretta a girare al largo dal canestro meneghino.

Un terrificante parziale di 50-30 a cavallo delle due frazioni centrali chiude una contesa in realtà mai nata che finisce col più 23 (95-72) e col sorriso stampato sul volto e dipinto nelle parole di Ettore Messina, rinfrancato dalla solida prova dei big (Shields 19, Mirotic 14 dopo un avvio stentato), dal ritrovato Hall (19 punti, 3/3 dall’arco, sprazzi di regia e difesa arcigna) che aveva già mandato segnali di rinascita in coppa, dalle risposte della panchina con i giovani Caruso, Kamagate e soprattutto Bortolani in copertina, da una ritrovata fluidità offensiva (24 assist) e da una difesa che inizia a carburar





