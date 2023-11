Olimpia Milano, solo Ettore Messina può risolvere la crisi. No a doppi ruoli

, il tecnico responsabile di questo casino. Si è già scusato, è l’unico che può risolverlo, sa alla perfezione i motivi della crisi, ha talento e competenza, parlano le sue vittorie., forse lo era un tempo, ora sta dimostrando tutti i suoi limiti,

creandone altri al gioco e ai compagni, in particolare ai lunghi. L’anno scorso l’Olimpia ha vinto lo scudetto quando si è ricreduta su Pangos, sostituendolo con Napier.Faccia l’allenatore, gli riesce bene. Senza dimenticare, noi per primi, che l’attuale assetto societario e tecnico ha regalato in tre anni successi prestigiosi ed emozioni: 2020/21 Supercoppa, Coppa Italia e Final Four in Eurolega; 2021/22 Coppa Italia e scudetto; 2022/23 scudetto.

Ps: e i giocatori? Sono i maggiori responsabili. Non c’è solo Pangos: Melli, Mirotic, Shields, tre fuoriclasse che devono trasformarsi in leader , facciano gruppo, magari una telefonata a Meneghin, D’Antoni, McAdoo che potrebbero raccontare come si agisce in queste situazioni, spiegare come si fa a dare la scossa giusta a tutti. Si parte sempre dalla difesa, sinonimo di squadra.

