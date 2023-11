Olimpia Milano-Monaco in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming

Contro gli israeliani i punti subiti sono stati 98, addirittura 85 una settimana fa dalla modesta Alba Berlino. Come sottolineato dallo stesso coach dell'Olimpia,sotto questo punto di vista per la molteplicità dei suoi talenti offensivi.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYSPORT: Eurolega, Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 90-98: gli highlightsLeggi su Sky Sport l'articolo Eurolega, Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 90-98: gli highlights

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streamingAppuntamento stasera alle 20:30 su Sky Sport Uno

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Olimpia Milano, Pangos è il problema: non ha guizzi, serve un playmaker aspettando LoLa partenza lenta dell'Armani Milano è colpa soprattutto del playmaker: senza non si va lontano. Il canadese non ha leadership e danneggia anche gli altri

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Un’altra batosta per l’Olimpia Milano: il Maccabi vola al Forum, la squadra di Messina esce tra i fischiNel recupero del secondo turno di Eurolega l’Armani si schianta dopo un buon avvio

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Sport in tv oggi (2 novembre), dalla Coppa Italia all'Eurolega: orari e programma completoOggi, giovedì 2 ottobre, sarà un'altra giornata di sport tutta da vivere. Tanti...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

EUROSPORT_IT: EA7 Emporio Armani Milano - Maccabi Playtika Tel Aviv live - 31 ottobre 2023Eurolega event EA7 Emporio Armani Milano - Maccabi Playtika Tel Aviv live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

Fonte: Eurosport_IT | Leggi di più ⮕