Oggetti d'evasione: la mostra che racconta la creatività dei detenuti

Il progetto nasce dalla collaborazione tra carteBollate, il periodico fatto dalle persone detenute del carcere di Bollate, e Naba . Studenti e detenuti hanno raccolto gli oggetti autocostruiti che in carcere vengono creati per sopravvivere a divieti, spesso incomprensibili. Vietate le grattugie , gli uncinetti, gli strumenti per cucinare. Ammesse le penne biro, che all'occorrenza diventano ferri da calza .

Riempire quel vuoto, abitarlo, renderlo vivibile, è quindi la prima necessità da cui parte la produzione di oggetti d’uso, decorativi, consolatori, scaramantici. Oggetti che parlano di necessità, di solitudine, di nostalgia. Che raccontano il bisogno di ripetere gesti familiari, a cui si è abituati. In carcere non esistono specchi in cui ritrarsi a figura intera.

Oggetti D'evasione Carcere Detenuti Creatività Divieti

