Odio il Natale 2, il sequel della serie natalizia italiana su Netflix

Odio il Natale 2, su Netflix ecco il sequel della serie natalizia italiana con Pilar Fogliati più atteso per l'Avvento 2023 Quando esattamente un anno fa Odio il Natale - la prima serie natalizia italiana di Netflix - uscì sulla piattaforma bastò poco più di una settimana per diventare il titolo più visto con tanto di conferma della seconda stagione. Un sequel che, dal 7 dicembre, è realtà con Odio il Natale 2, una delle serie tv Netflix di dicembre più attese in occasione dell'Avvento 2023.

Un nuovo capitolo annunciato, visto che si tratta della seconda parte del remake della serie norvegese Natale con uno sconosciuto di Per-Olav Sørensen (le cui due stagioni sono disponibili su Netflix). Se l'anno scorso in regia c'erano i CRIC (al secolo Davide Mardegan e Clemente De Muro), stavolta dietro la macchina da presa c'era Laura Chiossone, con Elena Bucaccio in veste di Head Write





vogue_italia » / 🏆 17. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Buon Natale da Candy Lane, il film di Natale con Eddie MurphyBuon Natale da Candy Cane Lane, il trailer del film

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Il Natale della porta accanto - Film (2017)Il Natale della porta accanto è un film di genere sentimentale del 2017, diretto da Jonathan Wright, con Jesse Metcalfe e Fiona Gubelmann. Durata 86 minuti. Distribuito da Hallmark Channel.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Segre: 'Liberare gli ostaggi e proteggere i civili. Violenza genera altra violenza'In collegamento video con Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Segre: 'Liberare gli ostaggi e proteggere i civili'In collegamento video con Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Regali di Natale 2023: le migliori idee moda per leiGiocare d'anticipo? Sempre. Ecco una lista di regali di Natale a tema moda, perfetti per le donne più speciali della nostra vita!

Fonte: Grazia - 🏆 23. / 63 Leggi di più »

Viaggiare a Natale e Capodanno non è mai stato così caroIl costo dei biglietti aerei per viaggiare in Italia a dicembre ha raggiunto il livello più...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »