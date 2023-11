Odiate festeggiare il vostro compleanno? Vi spieghiamo il perché

Il mondo, si sa, si divide sempre in due gruppi: chi si sveglia presto e chi invece va a dormire tardi, chi adora il dolce e chi invece preferisce il salato, chi fa sport e chi invece passa tutto il giorno sul divano, chi ama festeggiare il proprio compleanno e chi invece lo detesta.C'è infatti chi attende con trepidazione questo giorno speciale, pianificando con cura feste ed eventi, e c'è chi, al contrario, preferirebbe quasi farlo passare inosservato.

Non si può quindi negare che il panorama psicologico che separa le persone che si divertono a festeggiare il passare degli anni da quelle che invece preferirebbero dimenticarsene è piuttosto vasto.(Continua sotto la foto)

Per coloro che amano celebrare il compleanno, questa giornata rappresenta un'occasione speciale per rafforzare i legami sociali e raccogliere amore e attenzione da amici e familiari. La festa offre l'opportunità di sentirsi apprezzati, speciali e importanti, e di riflettere sulle realizzazioni e le speranze future. headtopics.com

Questo è soprattutto vero per quegli individui che preferiscono una vita più discreta e tranquilla, trovando la celebrazione del compleanno eccessivamente rumorosa e invadente. L'idea di essere al centro dell'attenzione può risultare opprimente, e la pressione sociale legata alle aspettative di regali e congratulazioni può essere fonte di stress.

Per alcune persone, infatti, spegnere le candeline sulla torta può essere un crudo promemoria del passare del tempo, in grado di suscitare ansie e preoccupazioni legate all'età, alla realizzazione di obiettivi personali e alle aspettative non soddisfatte. headtopics.com

Jaguar Land Rover: ecco perchè ha investito nel Future Energy LabJaguar Land Rover velocizza il processo di elettrificazione grazie anche al nuovo centro prove veicoli elettrici, che ha richiesto al costruttore inglese un forte investimento economico. Leggi di più ⮕

Ballando con le stelle, Milly Carlucci annuncia il primo infortunio: ecco chi èTutto pronto per il secondo appuntamento con Ballando con le stelle, il talent condotto da Milly... Leggi di più ⮕

Emily Ratajkowski innamorata, baci a Parigi con un famoso attoreLa modella è stata paparazzata in atteggiamenti intimi: ecco chi è il nuovo fidanzato Leggi di più ⮕

Regolamento europeo sugli imballaggi: dalla bustina di zucchero all'insalata in busta, ecco cosa spariràBustine di zucchero e insalata in busta, ecco due prodotti che conosciamo benissimo che spariranno... Leggi di più ⮕

Li hai asfaltati. Su Camera con Vista su La7(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2023 Ecco l'anticipazione della nuova puntata di Camera con... Leggi di più ⮕

Superenalotto, centrati due 5 da 63 mila euro: ecco doveSuperenalotto. Nessun '6' nella terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il... Leggi di più ⮕