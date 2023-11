Nuovo reality show ispirato a un gioco di sopravvivenza distopico

La serie originale parla di un distopico gioco di sopravvivenza i cui 456 concorrenti devono superare prove sadiche e cruente, arrivando anche a uccidersi l’un l’altro per riuscire a vincere un premio di 45,6 miliardi di won, circa 34 milioni di euro, e uscire da situazioni disperate di debito o povertà.

Per sfruttarne il successo, nel giugno del 2022 Netflix annunciò che avrebbe prodotto un vero reality show ispirato a quel surreale gioco a premi: la principale differenza, ovviamente, sarebbe stata che i giochi nel reality show non sarebbero in alcun modo pericolosi per i concorrenti. Netflix ha quindi reclutato 456 concorrenti e ha promesso di aggiungere 10mila dollari per ogni concorrente eliminato: l’ultima persona rimasta in gioco può quindi potenzialmente vincere 4,56 milioni di dollari, l’equivalente di 4,2 milioni di euro circ





