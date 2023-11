Nuovo raid sul campo profughi di Jabalia: 'Decine di morti'. Borrell: 'Sconcertato'. Onu: 'Possibile crimine di guerra d'Israele'

Aperto il valico di Rafah grazie alla mediazione del Qatar: centinaia di persone raggiungono l'Egitto, tra cui i primi quattro italiani. Il capo di Hamas:"Per liberare gli ostaggi serve un cessate il fuoco". L'inchiesta dellaNuovo raid aereo delle forze militari israeliane contro il campo profughi di Jabalia, a nord di Gaza city. L’emittente panarabaparla di numerose vittime, descrivendo il bombardamento come “intenso e indiscriminato”.

non riesci a leggere ilfattoquotidiano.it perché hai negato i consensi relativi alla pubblicità. Per continuare a leggerci accetta i consensi o diventa nostro Sostenitore (in questo modo navigherai senza nessuna inserzione).

Ti ricordiamo che il nostro lavoro ha un costo ripagato dalla pubblicità e dai sostenitori. Il tuo aiuto è per noi indispensabile.acconsenti in questo modo al trattamento dei tuoi dati personali mediante l'impiego di tutti i cookie presenti sul sito, fermo restando la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento. Navigherai in modo totalmente gratuito e potrai visualizzare fino ad un massimo di 10 articoli al mese, e vedrai la pubblicità.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ADNKRONOS: Gaza, strage nel campo profughi: Hamas accusa IsraeleA Jabalia decine di morti e un numero imprecisato di feriti

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Nuovo raid israeliano sul campo profughi di Jabalia: decine di morti. Onu: “Atrocità”Il capo degli affari umanitari dell’Onu Martin Griffiths ha denunciato il bombardamento del campo profughi di Jabalia che ha provocato decine di morti, descrivendolo come “l’ultima atrocità che ha colpito gli abitanti di Gaza”.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Gaza, raid israeliani sul campo profughi di JabaliaLe scene drammatiche dei soccorsi, Hamas parla di decine fra morti e feriti (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Onu denuncia, 'al campo di Jabalia una nuova atrocità'Il capo degli affari umanitari dell'Onu Martin Griffiths ha denunciato il bombardamento del campo profughi di Jabalia che ha provocato decine di morti, descrivendolo come 'l'ultima atrocità che ha colpito gli abitanti di Gaza'. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

ILPOST: Il bombardamento israeliano sul campo profughi di JabaliaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕

ILPOST: Il bombardamento israeliano sul campo profughi di JabaliaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕