Nuovo programma per remunerare azionisti

Il cda di Eni ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli azionisti del 15 maggio la proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie (nuovo Programma di buyback) per un periodo fino alla fine di aprile 2025 con le finalita' di remunerare gli azionisti.

Come indicato nel Piano Strategico 2024-2027, illustrato al mercato lo scorso 14 marzo, ricorda una nota, Eni intende distribuire tra il 30% e il 35% del Cash Flow from Operations (Cffo) annuale sotto forma di dividendi e di buyback. In presenza di un aumento del Cffo rispetto a quanto previsto dal Piano, la Societa' intende destinare al buyback fino al 60% dei flussi di cassa incrementali. In linea con il Piano, Eni intende pertanto lanciare nel 2024 il nuovo Programma di buyback per un valore di 1,1 miliardi di eur

