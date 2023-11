Nuovo appello del Nobel Giorgio Parisi: 'Dal clima alle pandemie le sfide sono globali. Nessuno Stato si salva da solo'

Il fisico al Governance meetings dell'Iap all'Accademia dei Lincei:"E' assolutamente necessario un progetto mondiale condiviso. Il sostegno del nostro Governo è lungimirante".non può ricondursi più solo"al commercio", anzi"è assolutamente necessario un progetto mondiale condiviso".

Per Parisi, inoltre,"la collaborazione tra le accademie è fondamentale per raggiungere questo scopo e per disseminare le conclusioni della scienza in tutti i Paesi, non solo quelli grandi, ma anche quelli più piccoli consigliando i governi locali che devono prendere decisioni".

Il Governance meetings dell'Iap è promosso dalla InterAcademy Partnership, l'organizzazione internazionale sostenuta dall'Unesco che raccoglie 150 accademie scientifiche di tutto il mondo e che ha sede a Trieste e a Washington. L'obiettivo dell'Iap è raccordare l'attività e la ricerca delle più autorevoli associazioni di scienziati del mondo per avere una visione complessiva e globale. headtopics.com

Nella due giorni di lavori vengono affrontati vari temi come i rapporti tra cambiamenti climatici e salute o la salute in ambiente urbano, e progetti specifici come la decarbonizzazione dei trasporti in Africa o la formazione sulla salute digitale.

