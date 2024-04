Nuovi rincari sulle bollette e ritorno al regime ordinario dei bonus sociali per l'elettricità e il gas

Ad aprile previsti nuovi rincari sulle bollette mentre i bonus sociali per l'elettricità e il gas tornano al regime ordinario. Tornano quindi le soglie Isee per accedere all'agevolazione: 9.530 euro e a 20.000 euro per le famiglie più numerose con oltre tre figli. Il bonus sociale luce e gas consiste nella possibilità di usufruire di uno sconto in bolletta per tutti gli utenti domestici e non domestici in condizioni economicamente svantaggiate.

Si ritorna però ai requisiti ordinari: la soglia Isee per ottenerlo sarà pari a 9.530 euro, che sale a 20mila euro per le famiglie numerose (con oltre 3 figli). Nel 2023 la platea dei beneficiari era stata innalzata (la soglia era fino a 15mila euro e 30mila per le famiglie numerose

