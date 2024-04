Dopo quello presentato dal centrosinistra, negli ultimi giorni le persone a cui verrà espropriata la casa e un gruppo di 40 professionisti ne hanno presentati altri dueNegli ultimi giorni sono stati depositati due nuovi esposti contro il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, uno alla procura di Reggio Calabria e un altro alla procura di Messina.

Bonelli, Schlein e Fratoianni si erano appellati alla procura per chiedere più trasparenza sui costi e in generale sul progetto, definito sbagliato, anacronistico, dannoso e dispendioso. «Troppi documenti sono secretati e troppi documenti non sono valutati dai cittadini e dai parlamentari, e questo è un problema molto serio di trasparenza», aveva detto Bonelli.

I due nuovi esposti presentati nei giorni scorsi contengono informazioni più circostanziate sul progetto, anche sulla base della relazione del comitato tecnico scientifico che negli ultimi mesi ha esaminato la versione aggiornata dell’opera. Il comitato aveva dato parere positivo, ma nella relazione finale aveva inserito una serie di raccomandazioni per il consorzio Eurolink, che detiene l’appalto, in vista del progetto esecutivo che sarà presentato nei prossimi mesi.

Secondo il gruppo di professionisti che si è rivolto alla procura di Messina, «le 68 raccomandazioni, che riempiono l’intero contenuto dell’elaborato del comitato scientifico, dimostrano la piena consapevolezza nei membri dello stesso comitato della irrealizzabilità dell’opera, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e delle sperimentazioni fatte».

Ponte Stretto Di Messina Esposti Procura Illegittimità Costi Governo Società

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilpost / 🏆 7. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Il ponte sullo Stretto di Messina: un'impresa senza certezzeUn governo si imbarca nella sfida di costruire il ponte più lungo al mondo nello Stretto di Messina, senza avere un'idea precisa dei rischi e delle difficoltà. Dopo 50 anni di studi, mancano ancora le informazioni basilari per garantire la sicurezza del ponte. Il progetto prevede una spesa di miliardi di euro di fondi pubblici.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Ponte sullo Stretto, l’ad Ciucci contestato in consiglio comunale a Messina: “Vergogna,…“Vergogna, vergogna”, questo il grido di protesta che si è levato dai banchi riservati al pubblico dell’Aula consigliare di Palazzo Zanca, sede del comune di Messina, dove veniva audito l’amministratore delegato della Stretto di Messina Spa, Pietro Ciucci.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Ponte sullo Stretto, Schlein a Messina per dire no all'opera'Progetto anacronistico e sbagliato'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Ponte sullo Stretto di Messina: inizio lavori, per quando sarà prontoLa società costruttrice ipotizza l'apertura 'al traffico stradale e ferroviario per il 2032'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Ponte sullo Stretto, Schlein a Messina: “Progetto sbagliato e anacronistico, in Sicilia servono ora…“Voglio ringraziare tutte le persone che sono venute oggi e che hanno partecipato per dire insieme a noi no al progetto sbagliato di questo Ponte che il ministro Salvini sta portando avanti noncurante del fatto che si tratti di un progetto anacronistico, dannoso, sbagliato.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Ponte sullo Stretto di Messina: il progetto definitivo è pronto, ecco i dettagliIl costo iniziale si aggirava intorno agli 8,5 miliardi nel 2011, mentre oggi sale a 13,5 miliardi, più un altro miliardo di opere accessorie

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »