Nuove raccomandazioni per la diagnosi precoce del tumore al seno

Le donne devono cominciare a sottoporsi agli esami per la diagnosi precoce del tumore al seno dai 40 anni e non dai 50. Ad annunciarlo è la task force dei Servizi di Prevenzione degli Stati Uniti che ha emesso delle nuove raccomandazioni. Nei mesi scorsi era già intervenuta la Società Americana di Oncologia aveva raccomandato di far partire le mammografie già a 40 anni. Le due società mediche degli Stati Uniti hanno anche allungato l'età fino ai 74 anni e la consigliano ogni anno.

Con le regioni italiane già in affanno con le mammografie ogni due anni, se dovessero passare queste nuove linee guida, ci sarebbero ancora più problemi. Queste raccomandazioni non valgono per chi ha un alto rischio di sviluppare il tumore mammario. Queste persone devono continuare a seguire i consigli del senologo che le segu

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



OKLaSalute / 🏆 22. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

A Castelverde gli "stati generali" delle associazioni del VI municipio per chiedere più sicurezza e serviziRappresentanti delle varie realtà del territorio si sono riuniti per confrontarsi sui problemi di sicurezza della zone est della Capitale

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Emissioni: Stati Uniti, nuove norme a favore delle auto elettrichePubblicata la proposta di normativa sulle emissioni per il periodo 2027-2032, con limiti di scarico dei veicoli che aumenteranno rapidamente fino alla fine del decennio.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Il paziente al centro, le sfide della sanità di oggi nel convegno Adnkronos a RomaFocus su prevenzione, nuove tecnologie, eccellenze e criticità del sistema salute

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Nuove divise per la nazionale italiana di calcioLa nazionale italiana di calcio presenta le nuove divise per le amichevoli negli Stati Uniti

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Fedez e Chiara, cosa c'è dietro il litigio al compleanno della figliaSecondo nuove indiscrezioni a litigare non sarebbero stati l'influencer e il rapper

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Mamma cane e i suoi tre cuccioli scaricati al rifugio: 'Sopprimeteli'. Ma non finisce cosìErano stati abbandonati per essere soppressi: una cagnolina e i suoi cuccioli sono stati però sal…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »