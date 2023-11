Nuove misure per la sicurezza a Milano

Il Comune, in accordo con il comitato guidato dal delegato Gabrielli, ha disposto alcune novità: dal vigile di prossimità alla collaborazione con i City Angels.

Vigili di prossimità nei quartieri di Milano e un aumento delle pattuglie della Polizia locale la sera e la notte, oltre a una collaborazione con i City Angels per zone delicate come quelle attorno alla stazione Centrale: queste sono alcune delle azioni che il Comune, con il comitato guidato dal delegato alla Sicurezza e coesione sociale Franco Gabrielli, metterà in campo per gestire la sicurezza in città. L’assessore alla sicurezza Marco Granelli ha specificato come i vigli di prossimità partiranno a regime nei primi mesi del 2024, saranno dedicati ad un quartiere, gireranno in coppia o soli a piedi nei quartieri dove ci sono negozi, aree verdi: “Inizieremo con un quartiere per ogni municipio” specifica Granelli. I nuovi assunti nel 2024 andranno in parte a fare questo servizio, oltre che a rimpiazzare gli agenti che andranno in pension





