Nuove evidenze scientifiche sullo spettro autistico in Italia

Le ultime evidenze scientifiche emerse dal workshop Italy at INSAR aprono la strada a un salto di qualità nel modo in cui si affronta questa condizione complessa. La loro diffusione è cresciuta tanto che oggi si stima che in Italia un nuovo nato su 77 sarà affetto da disturbi dello spettro autistico. L’eterogeneità delle loro manifestazioni, così come la varietà dei livelli di gravità, è tale che l’insieme di questi disturbi del neurosviluppo riguarda una casistica amplissima di soggetti.

Eppure, nonostante i notevoli sforzi dedicati dalla comunità medica e da quella scientifica internazionale ad approfondire ed esplorare questa condizione, l’autismo resta per molti versi un oggetto misterioso. A confermarlo è quanto emerso nel corso della quarta edizione di Italy at INSAR, workshop che si è svolto il 10 e 11 novembre a Como e che ha riunito nel capoluogo lariano una trentina dei più importanti ricercatori e specialisti italiani nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico

