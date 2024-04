Nuova richiesta di cassa integrazione per i lavoratori della 500 elettrica e della Maserati

per tutti gli oltre 2.000 lavoratori della 500 elettrica e della Maserati da lunedì 22 aprile fino a lunedì 6 maggio compreso. Una nuova mazzata, l'ennesima, a pochi giorni dallo"Questa ennesima richiesta di cassa dimostra fattivamente che abbiamo ragione come sindacati a richiedere nuovi modelli da produrre e che senza di essi l'unica cosa certa è il continuo utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Da capitale italiana dell'auto e, più in generale, la produzione nel Paese al rischio smantellamento, Torino ribolle. Iinvocano una trattativa a Palazzo Chigi con il governo e Stellantis per mettere al centro Mirafiori ma anche gli altri stabilimenti italiani.Torino, ha posto l'accento sulla necessità di un nuovo modello per lo stabilimento torinese, considerato fondamentale per la sopravvivenza della struttura.

