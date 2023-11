Nuova regola per gli allenatori esonerati nella Serie B italiana

Un allenatore esonerato da una squadra italiana potrà approdare sulla panchina di un'avversaria nel corso della stessa stagione: questa è la novità che emerge dal nuovo contratto collettivo di Serie B, che cancella la norma per cui un tecnico non avrebbe potuto tornare in sella nello stesso campionato o in uno dello stesso paese, escludendo ovviamente la possibilità di esser richiamato dal club d'origine. Dopo tanti anni vi siete svegliati , ma, come al solito una ne fate e cento ne sbagliate.

Era una norma assurda, che imponeva ad un allenatore di restare senza panchina dopo essere stato esonerato. Adesso , che finalmente vi siete svegliati da un sonno profondo, trovate il modo per dimostrarvi ancora una volta ridicoli.........!!!!!! Dovete spiegare a noi Italiani , che siamo duri di comprendonio , il motivo per cui non sarà applicata a tutte le categorie...!!!!!!! Se una legge è ingiusta, è sbagliata, perché cancellarla solo per le persone bionde ......???? O solo per quelli di sesso maschile.....!! Si prega una risposta che ci illumini.....

:

MEDİASETTGCOM24: Irregolarità sui fondi, alla Camera a rischio il seggio di SoumahoroNuova tegola su Aboubakar Soumahoro, stavolta coinvolto personalmente in una nuova vicenda.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

CALCİOMERCATOİT: Esonero e nuova panchina in Serie A: da quest’anno si può fareCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più »

COMİNGSOONİT: Echo: Per godersi lo spin-off di Hawkeye non bisognerà essere esperti del mondo Marvel, ecco perchéLa serie con Alaqua Cox uscirà su Disney+ sotto la nuova etichetta Marvel Spotlight, una nuova strategia rivolta soprattutto agli spettatori che non hanno visto o non vogliono vedere gli altri film e serie tv del MCU.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più »

SKYTG24: Beatles, il regista di Now and Then: “Altra nuova musica è concepibile”Leggi su Sky TG24 l'articolo Beatles, il regista di Now and Then: “Altra nuova musica è concepibile”

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

SKYTG24: X, Elon Musk presenta una nuova chatbox: si chiama “Grok”I titoli di Sky TG24 del 6 novembre: edizione delle 8

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

FATTOQUOTİDİANO: Aria irrespirabile e inquinamento alle stelle a Nuova Delhi: scuole chiuse per una settimanaLe autorità di New Delhi, capitale indiana infestata dallo smog, hanno prolungato di una settimana la chiusura d’emergenza delle scuole, senza alcun segno di miglioramento nei soffocanti livelli di inquinamento della megalopoli.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »