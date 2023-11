Nuova pubblicità di U-Power con John Travolta e Gerard Butler

L'ultima pubblicità di U-Power, azienda con sede a Paruzzaro (Novara) che produce scarpe e abbigliamento antinfortunistici, è ambientata sul set di un film di spionaggio e ha come protagonisti i famosi attori John Travolta e Gerard Butler. Devono girare una scena di lotta senza controfigure, ma non riescono perché Travolta viene distratto dalle scarpe e dalla giacca che indossa, così confortevoli da spingerlo a ballare.

È una di quelle pubblicità che hanno una versione lunga - in tv passa la versione più breve - a cui è evidentemente stato dedicato un impegno produttivo notevole, anche al di là dell'ingaggio di due attori così importanti, seppur in una fase calante della loro carriera. In queste settimane lo spot è stato trasmesso abbondantemente, specialmente durante le partite di calcio, ed è arrivato anche a molte persone che non avranno mai bisogno di scarpe antinfortunistiche





ilpost » / 🏆 7. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Donna incinta travolta da un rottweiler caduto dal terzo piano: il cane è morto, lei è ricoverataUna ragazza al secondo mese di gravidanza travolta da un rottweiler caduto dal terzo piano

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 37. / 22,5 Leggi di più »

Martina Breschi investita e uccisa dalla suocera, l'addio straziante del marito al funerale: «Crescerò nostraIeri pomeriggio si sono svolti i funerali di Martina Breschi, la 31enne travolta accidentalmente...

Fonte: leggoit - 🏆 43. / 22,5 Leggi di più »

Martina Breschi investita e uccisa dalla suocera, l'addio straziante del marito: «Crescerò nostra figlia comeSi sono svolti i funerali di Martina Breschi, la 31enne travolta accidentalmente dalla suocera a...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 18. / 64,68 Leggi di più »

Cane caduto in via Frattina, la donna incinta è in terapia intensiva: dal «volo» del rottweiler alle liti di cLa ragazza di 28 anni, incinta, travolta da un cane di razza rottweiler, precipitato dal terzo...

Fonte: leggoit - 🏆 43. / 22,5 Leggi di più »

Cane caduto in via Frattina, la donna incinta è in terapia intensiva: dal «volo» del rottweiler alle liti di cLa ragazza di 28 anni, incinta, travolta da un cane di razza rottweiler, precipitato dal terzo...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 18. / 64,68 Leggi di più »

Cadavere di una donna sui binari tra Montalto e TarquiniaTravolta probabilmente da vari treni, il corpo scempiato ancora sui binari: La tragica...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 18. / 64,68 Leggi di più »