Nuova guerra di mafia a Bari? Ucciso Raffaele Capriati

Bari ora si teme una nuova guerra di mafia. L'uccisione, la sera di Pasquetta, di Raffaele (detto Lello) Capriati, figlio di Sabino e nipote del boss indiscusso di Bari Vecchia Antonio Capriati, fa capire che la tregua tra clan è saltata. Le modalità dell'agguato lasciano poco spazio ad altre interpretazioni: quello di Lello Capriati è chiaramente un agguato in stile mafioso.

Il 39enne era in auto quando è stato avvicinato da una moto, probabilmente con due persone a bordo, che gli hanno sparato per tre volte alla testa ed una alla spalla. Poi sono fuggite. Non hanno lasciato tracce, neppure bossoli. Per uccidere hanno usato un revolver. E fino a quando il medico legale, Francesco Vinci, non eseguirà l'autopsia non si saprà neppure il calibro dell'arma utilizzata. Sul delitto indaga la polizia che ha compiuto perquisizion

