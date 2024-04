Novità per la conduzione del Primo Maggio al Circo Massimo

Quest’anno molte novità per quanto riguarda la conduzione, infatti il compito di presentare l’evento, che quest’anno si terrà alche ha partecipato al Festival dei lavoratori, prima tra il pubblico da fan e poi quattro volte da cantante nelle edizioni del 2012, 2015, 2020 e 2021.

A loro due si aggiunge Bigmama, che ha partecipato a Sanremo quest’anno, la quale dovrà condurre la prima parte della maratona, che dura sei ore, dalle ore 15:15 alle 00:15, con una pausa dalle 19 alle 20 per le edizioni dei tg.saliranno per esibirsi sul palco del concertone del Primo Maggio. I tre fortunati saranno scelti durante la live del 18 aprile a Roma, attraverso il voto della giuria. Il vincitore assoluto sarà poi proclamato durante il Concertone.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo: evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list .

