Notte folle a Perugia: lite con una sconosciuta al pronto soccorso, donna finisce in Rianimazione

PERUGIA - Una spinta improvvisa. La testa che sbatte violentemente sul pavimento. Il sangue e la corsa in sala operatoria per bloccare l’emorragia. Poi il ricovero nel reparto di Rianimazione, con una prognosi riservata che però non dovrebbe essere sinonimo di rischio vita. Almeno per il momento. Sono i fotogrammi della notte di follia che si è vissuta in pronto soccorso. Quando due situazioni di vita al limite si sono incontrate e, purtroppo, scontrate.

Quello che succede è ancora in fase di accertamento, di certo c’è che basta qualche parola per scatenare una discussione tra le due donne finché la più giovane spinge l’altra che cade violentemente a terra. Il personale del pronto soccorso interviene immediatamente, la donna viene subito portata in sala operatoria e poi in Rianimazione.

