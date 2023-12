Notte di Capodanno a Roma: sicurezza intensificata

È tempo di bilanci ed eventi. L’ultimo dell’anno è così per tutti. Una giornata mista tra la malinconia e l’eccitazione per un nuovo capitolo pronto ad essere scritto. E, come ogni anno, Roma offre notevoli spunti ed occasioni per chi non vuole annoiarsi nella notte di San Silvestro. Non solo, la città si animerà per tutto il giorno e anche quello successivo, con”, totalmente, gratuito, vedrà salire sul palco Blanco, Lazza e Francesca Michielin.

Un lungo show che accompagnerà romani e non fino al brindisi di mezzanotte. Per e, per questo, il Campidoglio intensificherà le misure di sicurezza, schierando ben 1.200 vigili solo per la notte di Capodanno. Ma non solo. Carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza monitoreranno anche le grandi piazze della movida come Ponte Milvio, piazza Trilussa e le altre zone dei locali, come Testaccio, Trastevere e San Lorenzo. Per questo motivo le fontane del centro saranno transennat





Capodanno a Roma: 10 eventi da non perdereUn Capodanno di musica, spettacoli e feste sta per arrivare a Roma. Quest'anno, il 31 dicembre capita di domenica e, dunque, già dal sabato potranno avere inizio i primi festeggiamenti. Un fine settimana - l'ultimo del 2023 - che sarà ricco di appuntamenti per tutti, grandi e bambini, da non perdere in città. Se siete ancora indecisi, se siete alla ricerca dei migliori eventi in programma a Capodanno a Roma, eccone 10 che non potete assolutamente perdere, secondo RomaToday, sabato 30 e domenica 31 dicembre a Roma.Solo il 30 dicembre, a 40 anni dall’uscita, "Vacanze di Natale" torna nelle sale. Solo per un giorno si potrà rivedere sul grande schermo la versione restaurata e rimasterizzata per il cinema della commedia cult di Carlo Vanzina, prodotta dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuita da Nexo Digital. Tante le sale di Roma e del Lazio in cui il film sarà eccezionalmente proiettato.

