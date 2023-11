«Non uccidere», 75 anni di Costituzione al Maxxi con l’opera di Isgrò e Botta

Incute rispetto, chiede un momento di silenzio e meditazione, nell’andirivieni delle persone che entrano al museo, propone una riflessione da far propria e calare in questi tempi tormentati.

Aggiungendo che l’opera «Non uccidere» è «un invito ad allargare l’orizzonte concettuale e a vedere nelle atrocità commesse dal terrorismo internazionale la nuova frontiera globale dell’odio da rigettare». Sangiuliano ha poi sottolineato che «non uccidere» è un messaggio fortissimo: «Per qualsiasi ragione, sia essa politica o religiosa: non è mai lecito uccidere il nostro prossimo.

Mattarella al Maxxi per i 75 anni della Costituzione: il Presidente inaugura l’opera “Non uccidere”Il museo romano celebra l’anniversario della Carta con un progetto commissionato all’artista Emilio Isgrò e all’architetto Mario Botta Leggi di più ⮕

Belen: «Sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo»«Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi, non intendo accontentarmi, non intendo... Leggi di più ⮕

Sofia Coppola rivela perché non ha diretto il live action Universal: 'Non ero nel mio elemento'Prima dell'arrivo del live action Disney, Universal aveva messo in cantiere una versione più dark de La Sirenetta, di cui in un primo momento si sarebbe dovuta occupare Sofia Coppola. Scopriamo dunque cosa ha spinto la regista ad abbandonare il progetto. Leggi di più ⮕

Barcellona, Gundogan non ci sta: 'Non sono venuto qui per perdere partite del genere'İlkay Gundogan, autore del gol che ha dato il via al Clasico tra Barcellona e Real Madrid, è intervenuto per analizzare il ko interno contro i rivali di sempre. L'ex Manchester City ha voluto dare u Leggi di più ⮕

Non basta un ottimo Kean: all'intervallo Juventus-Hellas Verona non si schioda dallo 0-0Termina 0-0 il primo tempo di Juventus-Hellas Verona. Meglio i bianconeri, vicini alla rete in almeno quattro occasioni e che si vedono annullare una rete di Kean (il migliore in campo finora) per un Leggi di più ⮕

Milan che (non) vince non si cambia: Pioli ha un solo dubbio per NapoliSquadra che vince non si cambia, recita un vecchio adagio. Ma anche se ultimamente il Milan di soddisfazioni se n’è tolte ben poche - è reduce da due sconfitte psicologicamente pesanti Leggi di più ⮕