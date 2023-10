L’imbarazzo è la chiave per fotografare le poche presenze e le tante non presenze del Pd nella piazza pacifista romana di oggi all'Esquilino indetta da Rete italiana pace e disarmo, Amnesty e altre sigle di sinistra-sinistra.

Sono i rischi collaterali di un vizio di fondo (e non da oggi), che racconta qualcosa di più di una difficoltà contingente: non sono più partiti a convocare le piazze, ma le piazze a convocare i partiti. E se la piazza ti chiama, dentro, anche se in modo marginale, c’è sempre il rischio di qualcosa di sgradevole: l’eco delle tifoserie, l’indignazione a senso unico, qualche bandiera di troppo, qualcun’altra troppo poco.

