'Non le ho mai dato uno schiaffo...'. La replica di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni

. I due hanno messo la parola fine alla loro storia più di un mese fa, ma ormai non fanno altro che scontrarsi a distanza raccontando la loro versione dei fatti (naturalmente parecchio diverse). Nel salotto di Silvia Toffanin aLa replica di Alessandro Basciano a Sophie

“Mi ha fatto risentire molto a livello umano perché ho pensato che certe cose sono state troppo eccessive nell'arco di così poco tempo. Raccontare certe situazioni e supposizioni, vere o non...mi hanno fatto riflettere molto”rispetto alla Sophie che aveva conosciuto, ed è per questo che non si sarebbe mai aspettato di sentire certe affermazioni dalla madre di sua figlia:

“Ho trovato una persona molto risoluta, molto fredda e decisa, convinta di tutto quello che sta facendo. Forse, però, si è dimenticata molti tasselli e la rabbia ti fa dire cose che potevi evitare, anche perché c'è una bambina di mezzo”situazioni privateBasciano ha voluto smentire ancora una volta le accuse di tradimento, sostenendo anche che Sophie non abbia delle prove concrete per poterlo affermare:“Che non voglia ritornare sui suoi passi...A questo punto neanche io. headtopics.com

“Se avesse fatto vedere il video completo, si sarebbe visto che io stavo per gli affari miei. La ragazza poi si avvicina a me, mette le mani sulle mie spalle. Non c'è nessuno strusciamento, che poi la situazione sia ambigua sono d'accordo, ma lei sa che non l'ho tradita”, ha tuonato. Poi, ha proseguito:

“Ho scritto dei messaggi e le ho detto che non si doveva permettere di rovinare una famiglia. Non era mia intenzione prendere in giro nessuno. Ho acconsentito che lei fosse lì anche se, non erano previste presenze femminili. headtopics.com

Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni: 'Infangandomi, non ha tutelato nostra figlia'Il dj torna a 'Verissimo' per rispondere alle accuse dell'ex fidanzata: 'Non l'ho mai picchiata' Leggi di più ⮕

Alessandro Basciano a Verissimo parla dello schiaffo a Sophie CodegoniAlessandro Basciano è nuovamente intervenuto a Verissimo per rispondere alle ultime dichiarazioni della sua ex compagna Sophie Codegoni. Leggi di più ⮕

Sophie Codegoni, la disavventura sotto la doccia: «Meno male che c'è Celine»Sophie Codegoni sta rirpendendo in mano la su vita, circondata dall'amore della sua... Leggi di più ⮕

Belen: «Sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo»«Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi, non intendo accontentarmi, non intendo... Leggi di più ⮕

Alessandro Basciano a Verissimo: la verità sulla storia con Sophie Codegoni, la carriera come modello e quellaAlessandro Basciano, modello, dj ed ex concorrente del Grande Fratello, sarà ospite oggi a... Leggi di più ⮕

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, lui svuota il sacco a Verissimo: «Mai dato uno schiaffo, ecco com'è andAlessandro Basciano, ospite nella puntata di oggi Verissimo con Silvia Toffanin, ha... Leggi di più ⮕