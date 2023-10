'Non ho i soldi', 'Ti ospito io'. Il generoso gesto di Luca Argentero che commuove il web

conquista il web. L’attore, che tra pochissime settimane ripartirà con il tour del suo spettacolo teatrale,", qualche ora fa ha pubblicato sui social un messaggio di promozione del suo show. Tuttavia, a catturare l’attenzione, è stato un bellissimo gesto nei confronti di una fan di cui l’attore si è reso protagonista.

La reazione di Luca Argentero è stata davvero immediata, lasciando tutti di stucco. L’attore, infatti, si è offerto di regalare personalmente i biglietti alla sua fan, concedendole anche di scegliere la data a cui poter assistere."Quale data ti interessa? Molte date devono ancora uscire, ma se vuoi venire a Torino o a Milano sarò felice di ospitarti"Oddio Luca.

Italia Notizie

Leggi di più:

ilgiornale »

Luca Argentero invita al suo spettacolo una fan che non ha i soldi per il bigliettoL’attore ha pubblicizzato su X il suo show teatrale «È questa la vita che sognavo da bambino?» e una ragazza gli ha risposto di non poterselo permettere, così lui ha deciso di regalarle l’ingresso per una data a sua scelta e il gesto è diventato... Leggi di più ⮕

Non ha i soldi, Luca Argentero invita una fan al suo spettacoloLa donna ha commentato su X il post dell’attore e questi le ha risposto Leggi di più ⮕

Luca argentero, il gesto per il fan che non può permettersi il biglietto del suo spettacoloL'attore si è proposto di ospitare, a sue spese, la persona che sui social aveva dichiarato di non avere i soldi per andarlo a vedere a teatro Leggi di più ⮕

Luca Argentero, il gesto (generoso) sui social diventa virale: «Sarò felice di ospitarti»Luca Argentero, famoso attore italiano, tra poco ripartirà con il tour del... Leggi di più ⮕

Luca Argentero, Cristina Marino e la figlia Nina Speranza (Nuovo)Luca Argentero, Cristina Marino e la figlia Nina Speranza (Nuovo) Leggi di più ⮕

Luca Argentero: facendo a pugni mi sono rotto due costoleInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico. Leggi di più ⮕