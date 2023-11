Nitto ATP Finals, Ruud si arrende: ko a Parigi, niente Torino

Ruud, che era all'esordio, in quanto in gara direttamente dal secondo turno, ha perso contro il numero 21 del ranking Atp, col punteggio di 7-5 6-4. Tennis, il ranking Atp Ruud, niente Nitto ATP Finals Per Ruud, quindi, non ci sono più possibilità di qualificarsi per le Atp Finlas di Torino. Già ammessi Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Sinner e Rublev.

