Niente Mes senza nuove regole. Meloni s'impunta, l’Ue non reagisce

"Non si può approvare uno strumento se non si conosce la cornice. Il problema del Mes è che richiama ai vecchi equilibri del Patto di stabilità che stiamo ridiscutendo”. Giorgia Meloni esce dal summit europeo senza che nessun leader dell’Ue le abbia chiesto chiarimenti sulla mancata ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità da parte italiana.

L’idea quindi è di riuscire ad aprire un dibattito proprio sul Mes in sé, la sua utilità, anche se gli addetti ai lavori al quartier generale del Salva Stati a Lussemburgo sottolineano sempre che il Meccanismo europeo di stabilità ha una funzione rassicurante sui mercati per il solo fatto di esistere, non per il suo eventuale utilizzo.

