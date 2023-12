Nicoletta Orlandi Posti: una giornalista e storica dell'arte

Nicoletta Orlandi Posti è nata e cresciuta alla Garbatella, popolare quartiere di Roma, ma vive a Milano. Giornalista professionista e storica dell'arte, cura su LiberoTv la rubrica 'ART'è'. Nel 2011 ha scritto 'Il sacco di Roma. Tutta la verità sulla giunta Alemanno' (editori Riuniti); nel 2013 con i tipi dello stesso editore è uscito 'Il sangue politico': la prefazione è di Erri De Luca.

Il suo romanzo 'A come amore', pubblicato a puntate su Facebook, ha dato il via nel 2008 all'era dell'e-feuilleton. A febbraio del 2015 è uscito il suo primo ebook 'Expo2051'. Nel 2016 Castelvecchi ha pubblicato il suo libro 'Le bombe di Roma'; nel 2019 è uscita la seconda edizione. Sta lavorando a un romanzo erotico. Il titolo del blog è un omaggio al saggio del prof Vincenzo Trione.nel vivere la poesia e la politica', come scrisse in un articolo del 1978 dedicato al surrealism





Libero_official » / 🏆 42. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Inaugurazione di Merlata Bloom, il primo centro commerciale urbano di MilanoMerlata Bloom verrà inaugurato mercoledì 15 novembre a Milano e regalerà alla città il primo centro commerciale urbano con 70mila metri quadrati di retail che guarda a un mix innovativo di funzioni.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Milano, riapre la Sala del Cenacolo del Museo della Scienza e TecnologiaRiapre la Sala del Cenacolo del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, in via San Vittore 21. Dopo un importante restauro durato un anno, da mercoledì tornerà ad essere visitabile e tornerà ad essere parte del percorso di visita libera del Museo.

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Il rapper genovese Mario Molinari annuncia la sua prima data estiva a MilanoIl rapper genovese Mario Molinari, noto anche come Mario Molinari, porta il suo La Divina Commedia Tour a Milano con una serie di concerti sold out. Durante il primo concerto, annuncia la sua prima data estiva che si terrà agli I-Days Milano il 29 giugno 2024.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

La moda a Milano: eclettica e di qualitàMilano si appresta a lasciare spazio alla settimana della moda parigina e ai suoi nove giorni di sfilate. Nonostante le polemiche, Milano è eclettica più che mai e i designer lo sanno: i creativi più giovani puntano allo stile e alla qualità, due delle caratteristiche più importanti della moda presentata in Italia.

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 28. / 62 Leggi di più »

Rissa con sparatoria a Milano, condannati i rapper Baby Gang e Simba La RueSei anni e 4 mesi per Mohamed Lamine Saida e 5 anni e 2 mesi per Zaccaria Mouhib

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Inaugurato il super mall Merlata Bloom a MilanoOltre duecento vetrine, 43 fra ristoranti e locali, un cinema, tanti brand inediti per il mercato italiano. Merlata Bloom, il super mall vasto 70 mila metri quadrati, è stato inaugurato a Milano.

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »