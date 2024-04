Nicole Minetti diventa un tormentone su TikTok

Nicole Minetti è diventata un tormentone su TikTok. L'ex consigliera regionale del Pdl, con un passato da igienista dentale di Silvio Berlusconi e da showgirl, spopola sulla piattaforma social usata soprattutto dai giovanissimi. Un fenomeno la cui spiegazione è difficile da ricostruire, soprattutto perché sono in tanti gli utenti che utilizzano suoi meme, audio o video pronti a giurare che fino a poco tempo fa non avevano idea di chi fosse la quarantenne ormai fuori dalle cronache da anni.

Nicole Minetti su TikTok A provare a dare una spiegazione al trend che porta Nicole Minetti nei 'per te' degli utenti TikTok è stata La Repubblica. Sul social network spopolano i video che utilizzano vecchi audio della ex consigliera o caroselli con le sue foto, ma l'impressione è che non siano necessariamente utilizzati perché lei è Nicole Minett

Nicole Minetti Tiktok Fenomeno Meme Audio Video Trend

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



leggoit / 🏆 40. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Nicole Minetti invade TikTok e Twitter, perché succede e che c’entra il rapper Gué PequenoOltre 10 anni dopo la fine della sua carriera politica, l’ex igienista dentale di Berlusconi è ovunque sui social: i ventenni condividono i suoi v…

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »

Annalisa Minetti e il Neuralink di Elon Musk che ridà la vista ai ciechi: «Se sicuro, pronta a farlo per rivedElon Musk promette di restituire la vista ai ciechi, e Annalisa Minetti non si tira certo...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Annalisa Minetti: «Essere mamma non è un diritto solo dei normodotati. Non vedere i miei figli crescere fa malPer Annalisa Minetti anche un piccolo spiraglio di luce può essere fonte di...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Annalisa Minetti si laurea a 47 anni: 110 e lode in Scienze MotorieLa cantante si è laureata all'Università Telematica San Raffaele di Roma e adesso pensa già a un Dottorato...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Robert F. Kennedy Jr annuncia oggi il suo vice: in pole Nicole ShanahanL’esponente della famiglia Kennedy candidato come indipendente alla Casa Bianca potrebbe scegliere l’avvocata ex moglie del co-fondatore di Google Brin

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Nicole Kidman rivoluziona il suo stile con un nuovo shaggy cut in tinta platinoLa scusa ufficiale, tecnicamente, è il nuovo shooting per Balenciaga. Ma l'incredibile cambio di hair look di Nicole Kidman, oltre a donarle tantissimo e a celebrare l'arrivo della bella stagione, suona anche come l'inizio di una fase nuova e ricca di promesse.

Fonte: IOdonna - 🏆 9. / 75 Leggi di più »