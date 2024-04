Nicolas Viola, l'uomo degli ultimi minuti del Cagliari

E' l'uomo degli ultimi minuti del Cagliari . Nicolas Viola ieri ha reso amara la serata dell'Inter, ma dolce quella degli uomini di Claudio Ranieri. Con una rete a sette giri di lancetta dal termine, il centrocampista rossoblu ha fissato il punteggio sul 2-2 permettendo alla sua squadra di conquistare un punto importantissimo a San Siro per la lotta per non retrocedere. Il quinto gol in campionato per lui, il sesto stagionale.

Pioli, questi risultati mettono a rischio la conferma. Quanto vale Vlahovic? Cairo e un Toro che merita il salto di qualità. Inter scudetto a un passo. Marotta dovrà inventarsi altri ThuramInter-Cagliari 2-2, le pagelle: Barella il migliore dei suoi, 7 a Luvumbo e Viola.

