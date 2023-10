non usa giri di parole e mette nel mirino chi in Italia si lamenta per i tagli voluti con la manovra in alcuni settori della nostra economia. Porro parla dei tagli al cinema e afferma: "In questo Paese se tagli qualcosa sei finito. In un momento come questo, difficile, in una situazione di guerra, inutile girarci intorno, Sorrentino si lamenta per i tagli al cinema", tuona il conduttore di Stasera Italia in apertura di trasmissione.

Tagli che in alcuni casi sono necessari per fra quadrare i conti ma soprattutto, come sottolinea Porro, per finanziare ciò che è più urgente e anche più utile. E il governo in questo senso si è impegnato a un taglio del cuneo fiscale che dà ossigeno alle tasche di milioni di lavoratori.Inoltre, sempre l'esecutivo, si è preoccupato di innalzare le minime a partire dal 2024. Tutte misure che vanno finanziate con tagli.

Leggi di più:

Libero_official »

Stasera Italia, Nicola Porro: "È saltato il tappo", lo sfogo che smaschera ErdoganNicola Porro apre la puntata di Stasera Italia , su Rete 4, del 25 ottobre con un editoriale sul conflitto in Israele dopo le agghiaccianti parole... Leggi di più ⮕

Israele-Hamas, Porro: "Dietro la bandiera della pace", chi finisce nel mirino'C'è come una sorta di inversione logica, un cortocircuito nel modo di pensare': inizia così l'editoriale di Nicola... Leggi di più ⮕

Formigli contro Meloni e Giambruno: "In quale democrazia?", occhio a cosa "dimentica"Non manca il commento di Corrado Formigli sulla separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno . A detta del conduttore di PiazzaPulita la c... Leggi di più ⮕

Reazione a Catena, scoppia il caso "reggiseno": "Ripigliatevi"Nuova polemica a Reazione a Catena . Nella puntata di giovedì 26 ottobre in onda su Rai 1 sono molti i telespettatori che hanno contestato la ... Leggi di più ⮕

Alessandro Di Battista, il "mullah" diventa martire: "Libero vuole intimorirmi"Il 'mullah Dibbah' risponde alla prima pagina di Libero . Già, in perfetto stile-mullah, ecco la video-replica di Alessandro Di Bat... Leggi di più ⮕

Reazione a Catena, il "golpe" dei Cugiverba: "Ca...", botto a tempo recordDopo settimane di dominio di alcuni terzetti - i Dai e dai, le Amiche in Onda, le Ciao Coach - ora a Reazione a Catena regna sovrana l'instabili... Leggi di più ⮕