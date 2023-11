Nfl, rivoluzione Raiders: cacciati head coach, offensive coordinator, generale manager. E il qb Garoppolo per…

Breve pausa nei siluramenti e arriva un’altra notizia a stretto giro: Garoppolo non fa più parte dei piani dei Raiders, va in sideline e si cercherà nella prossima stagione di non averlo più in squadra. Insomma, è già passato. Gli subentra un rookie, Aidan O'Connell. Mentre Antonio Pierce, già allenatore dei linebacker, per ora sostituirà il capo allenatore.

