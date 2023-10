Newcastle, un giocatore della Saudi League tra i possibili sostituti di Tonali

costringe il Newcastle a guardarsi intorno in cerca di un sostituto da consegnare a Eddie Howe. Tra i vari nomi già fatti, spunta anche quello diGudmundsson gol, Gila e il Genoa sognano: 1-0 alla Salernitana. Inzaghi sempre più giùJuve, Allegri ha due dubbi verso il Verona.

La Juve quasi prima? Un miracolo di Allegri, vale come uno scudetto. È lui il miglior tattico d’ItaliaTonali, scatta subito la squalifica di 10 mesi: convocato dal Newcastle, non può giocareVivoperleiAccedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com.

Italia Notizie

Leggi di più:

cmdotcom »

Milan strapazzato dal Psg. City ok, Tonali gioca ma il Newcastle va koNella terza giornata della Champions League i rossoneri cadono al Parco dei Prinicipi. La doppietta di Haaland regala i tre punti a Guardiola. Pari per l'Atletico, Morata in gol Leggi di più ⮕

Tonali entra nel ko del Newcastle, solo un pari per l'Atletico MadridChampions League, frenano le rivali di Milan e Lazio: inglesi ko con il Dortmund (0-1), per gli spagnoli 2-2 in casa del Celtic. Ok City e Barcellona Leggi di più ⮕

Clamoroso Howe: 'Tonali può giocare Wolverhampton-Newcastle'Nonostante la squalifica del centrocampista per il caso scommesse, l'allenatore dei Magpies apre alla possibilità di vedere l'ex Milan in campo Leggi di più ⮕

Tonali squalificato, ma al Newcastle non risulta: 'Nessuna conferma ufficiale'L'allenatore Eddie Howe ha spiegato la situazione in conferenza alla vigilia della partita contro i Wolves Leggi di più ⮕

Tonali squalificato, il Newcastle torna sul mercato: i nomiIl Newcastle corre ai ripari dopo la squalifica di 10 mesi inflitta a Sandro Tonali per il caso scommesse. Il club inglese è pronto a tornare sul mercato a gennaio. Secondo il tabloid The Sun, in Leggi di più ⮕

Newcastle, un nome dal Manchester United per sostituire TonaliScott McTominay è tornato a brillare con il Manchester United. Il centrocampista scozzese sembra essersi ripreso con forza un posto nelle gerarchie di Ten Hag e inevitabilmente su di lui si posano Leggi di più ⮕