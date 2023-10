New York travolta dai migranti: il sindaco democratico offre biglietti (sola andata) per farli partire

NEW YORK — Prima la rabbia nei confronti dei governatori repubblicani del Sud, Greg Abbott del Texas e Ron DeSantis della Florida, che, suo compagno di partito, accusato di non aver mobilitato aiuti federali per l’emergenza immigrati nella più grande città americana. Infine

il panico per un afflusso di richiedenti asilo — 130 mila arrivi nell’ultimo anno — che la grande metropoli non riesce più ad assorbireconvincere i nuovi arrivati ad andare altrove offrendo biglietti aerei (solo andata)Quando, nello scorso inverno, si sono improvvisamente moltiplicati gli arrivi, il sindaco di New York,che già faticava a trovare un alloggio per gli homeless della città, ha cercato di aprire nuovi shelter comunali ed ha allestito grandi tende a Randall Island e in...

Adams ha risposto che quella norma è inapplicabile nell’emergenza attuale e ha chiesto alla Corte Suprema dello Stato di New York di sospenderla. Poi ha detto ai richiedenti asilo che continuano ad arrivare al ritmo di quattromila alla settimana che a New York non c’è più posto headtopics.com

: il sistema degli shelter che ospitava circa 50 mila homeless è stato raddoppiato ma non basta. Non c’è più posto: gli unici spazi si creano imponendo a chi ha ottenuto un letto in uno shelter di andare via dopo 30 giorni.

Il sindaco afroamericano, un democratico pragmatico, replica secco ai progressisti: «Oggi a New York ci sono due scuole di pensiero. Una sostiene che tutti sono liberi di andare in giro per il mondo e venire a New York. E noi siamo obbligati a prenderci cura di loro finché lo desiderano: cibo, alloggio, cure mediche, vestiti, lavanderia, assistenza psicologica. Tutto a spese dei nostri contribuenti. L’altra scuola sostiene che questo non è sostenibile». headtopics.com

