Netanyahu sempre più in bilico mentre il suo Likud si spacca

L'alleato Gantz lo scarica e il suo Likud si spacca: Netanyahu sempre più in bilico. Borrell attacca: 'Imporre la soluzione dei due Stati'. Ora, però, a scaricarlo è anche parte del governo di unità nazionale e del gabinetto di guerra: col ministro della Difesa,.

Da quanto si legge, nemmeno nel suo partito, che guida da 30 anni e col quale è andato al governo ben sei volte, c'è più un sostegno incondizionato nei confronti di un leader incapace di gestireche ancora pendono sulla testa del primo ministro, è evidente ormai per tutti che la sua esperienza politica stia tramontando. Così, anche gli alleati lo scaricano perché in pochi ritengono che la sua promessa di 'sradicare per sempre Hamas' possa essere rispettata. Nelle stanze del Likud si parla già di chi dovrà raccogliere l'eredità di Netanyahu alla guida del partit





La corte suprema israeliana dichiara non valido un passaggio chiave della riforma giudiziaria di NetanyahuLa corte suprema israeliana ha dichiarato non valido un passaggio chiave della controversa riforma giudiziaria voluta dal primo ministro Benjamin Netanyahu, nel pieno del conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza.

Netanyahu: la guerra nella Striscia di Gaza proseguirà per molti mesiIl primo ministro Netanyahu e rappresentanti dell'esercito hanno detto che proseguirà per mesi, nonostante il ritiro di alcune migliaia di soldati

Gaza, Netanyahu: 'Nessuno ci fermerà, né L'Aja né l'asse del male'La guerra in Medioriente giunge al giorno 98. Gli 'atti di genocidio sono stati contro di noi': così Israele ha risposto alle accuse presentate dal Su...

Netanyahu annuncia “ancora molti mesi di guerra”: “Alla fine non nascerà uno Stato…Una guerra lunga, fino alla liberazione di tutti gli ostaggi e, soprattutto, dopo la quale non ci sarà la nascita di uno Stato palestinese. Nonostante l’accerchiamento e le pressioni che ormai arrivano anche dagli storici alleati europei e americani, Benjamin Netanyahu cerca di mostrarsi forte e fermo sulle sue storiche posizioni.

L'appello di Sara Netanyahu per il rilascio degli ostaggi a GazaLa moglie del premier israeliano Benjamin Netanyahu, Sara, scrive una lettera aperta a Papa Francesco per chiedere il rilascio di tutti gli ostaggi a Gaza.

Netanyahu: 'Genocidio? All'Aja abbiamo visto un mondo alla rovescia'Si tiene presso la Corte Internazionale di Giustizia, organismo Onu con sede a l'Aia, nei Paesi Bassi, il processo contro Israele nell'ambito nella gu...

