Netanyahu: la guerra nella Striscia di Gaza proseguirà per molti mesi

Il primo ministro Netanyahu e rappresentanti dell'esercito hanno detto che proseguirà per mesi, nonostante il ritiro di alcune migliaia di soldati. Negli ultimi giorni sia il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sia alcuni portavoce e rappresentanti dell’esercito di Israele hanno detto che la guerra nella Striscia di Gaza proseguirà ancora per molti mesi, anche se non è chiaro se andrà avanti con lo stesso livello di violenza e intensità adottato finora.

Nel frattempo sono in corso alcuni adattamenti alle operazioni militari: l’esercito israeliano ha annunciato che ritirerà da Gaza alcune migliaia di soldati, per rendere più sostenibile lo sforzo bellico sul lungo periodo. Tra i primi a parlare del fatto che la guerra proseguirà ancora a lungo è stato Netanyahu, che sabato in un discorso alla nazione: «Per ottenere la vittoria assoluta, per raggiungere tutti i nostri obiettivi, c’è bisogno di più tempo. La guerra proseguirà per molti mesi





